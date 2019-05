Corbo svela: "Clausola Ancelotti solo in favore del Napoli, ecco in che cosa consiste. In un preciso periodo c'era delusione in società..."

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Ne parliamo il lunedì”, trasmissione in onda su Canale 8. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“De Laurentiis ha detto cose interessanti ma ha fatto una frenata. Ha detto da venti anni che il Ministero dell’Interno non c’era. Negli ultimi vent’anni però non c’era Salvini che con il rosario in mano riesce a sconfiggere le mafie. Dopo il 26 dicembre, con i cori contro Koulibaly e le violenze all’esterno dello stadio, tutti si aspettavano qualcosa di nuovo. Il problema sicurezza, però, non è stato per niente superato. Io sono per gli ultras che non fanno prevaricazioni. Poi possono mettere tutti gli striscioni che vogliono. Devono essere degni del loro nome, però. Ieri ha lanciato un sasso nello stagno parlando della clausola. C’è una clausola che lega Ancelotti al Napoli: la società si riservata la possibilità di non confermare Ancelotti pagando una penale. Rivelato il retroscena, Ancelotti resta ed ha chiarito i suoi rapporti con il presidente. Quando il Napoli perdeva punti c’è stata delusione in società”.