Corbo: "Stimo De Laurentiis come amministratore ma eccede in battute e frasi ad effetto"

Antonio Corbo è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli:

Potenziare la società? Se ne deve convincere De Laurentiis che stimo come amministratore e senso etico. Sa fare i suoi conti, i suoi interessi. Dove non riesce è quando eccede in battute e frasi ad effetto che si ritorcono contro. Sin qui è stata fatta una discreta campagna acquisti ma se chiedi in giro c'è insoddisfazione. Insigne vuole guadagnare di più ed è andato in Canada, la società non poteva affrontare quelle cifre.