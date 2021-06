Corbo: "State tranquilli, ad inizio agosto si potrà delineare il vero volto del Napoli"

Napoli Calcio - Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"I tifosi sono tranquilli, non serve enfatizzare. Sono il primo a rendere emozionanti le imprese delle squadre, Napoli in testa ma in questo momento serve l'attesa. Ad inizio agosto si potrà delineare il vero volto del Napoli. Non dobbiamo prendere in giro nessuno, ho sempre parlato delle incognite, con la speranza che tutto si ribalti".