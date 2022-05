Corbo: "Spalletti ha sbagliato e non ammettere i suoi errori e rispondere a Mertens, alla fine si cerca sempre un rivale"

Antonio Corbo di Repubblica è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Mertens ha detto che il Napoli poteva fare di più, niente di male. Ha ragione che prima c'era una squadra sempre più forte come la Juve e quest'anno si poteva lottare per lo scudetto. Spalletti ha commesso l'errore di non mettere le sue colpe. Fiorentina, Roma e alla fine l'Empoli sono state partite imbarazzanti. E' vero che ha fatto una buona stagione il Napoli e ha ragione Spalletti, ma bastava ammettere di aver commesso errori nel finale e non andare in contrasto con le parole di Mertens. Ora in tutto l'ambiente si vede questa contrapposizione tra il belga e l'allenatore. Spalletti è narcisista, si è cacciato nella sua solita ingenuità. Oggi appare come uno in lite con Mertens, prima o poi finisce per cercarsi un rivale. E' un destino che lo perseguita. Spalletti pensa di aver fatto un capolavoro, ma è giusto dire che è stata sprecata una grande occasione. Bisogna chiedere scusa a Gattuso che è stato trattato male con gli stessi punti di Spalletti. ".