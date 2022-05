Corbo: "Se Spalletti vuole entrare in simpatia ai tifosi deve andare contro De Laurentiis"

Antonio Corbo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Ancelotti ha vinto una Champions League in modo umile, sapendo che il Liverpool sarebbe partito forte e da favorita. Partita studiata a memoria da parte dell'allenatore italiano. Il futuro di Spalletti dipenderà soltanto da se stesso, non deve perdersi nel labirinto delle sue metafore. Deve dimostrare al tifoso che è un tecnico non assolutamente aziendalista, ma che faccia sentire la sua voce se vuole costruire qualcosa importante per vincere. Sarri non sembrava troppo amico di De Laurentiis, devi diventare così simpatico ai tifosi, andato contro il presidente (ride, ndr)".