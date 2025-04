Corbo: "Se Conte vuole andar via, potrà concordare l’uscita con De Laurentiis e Chiavelli"

Notizie Napoli calcio - Cinque partite ed uno scudetto da conquistare, poi ci sarà tempo e modo per parlare del futuro di Antonio Conte e del Napoli.

Questo lo scenario riportato da Antonio Corbo nel suo editoriale su Repubblica. Di seguito eccone un estratto:

"La vacanza alle Maldive consente a De Laurentiis di non essere ingombrante, le sue interferenze hanno provocato già qualche disastro. Con Antonio Conte parlerà solo a fine campionato. Sembra adeguarsi Conte. Giova a tutti l’involontario patto del silenzio. Al tecnico attribuiscono offerte dall’Italia. Se ritiene si accettarle, ma lui non anticipa nulla, potrà concordare con il presidente e l’amministratore Chiavelli una formula per risolvere il contratto".