Corbo: "Rrahmani mi piace poco. Che il Napoli dica che non si gioca per lo scudetto, che si punti alla Champions"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Antonio Corbo, editorialista di Repubblica. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli è andato bene in queste ultime partite perché è andato troppo male all’inizio. La colpa non era di Ancelotti, ma il tecnico è stato leggero e i giocatori erano supponenti e giocavano ognuno per contro proprio. Tutti pensavano di essere i fratelli di Pelè e quando sono andati a sbattere contro il muro l’illusione è finita, è arrivato un allenatore che ha chiarito le idee a tutte. Ora Gattuso ha rimesso in moto questa squadra ed ecco che è stata riacquistato la dignità. Il futuro del Napoli è molto chiaro se si procede in maniera analitica. Il presidente deve far coincidere i costi coi ricavi e deve scegliere con l’allenatore i giocatori per potenziare i ruoli scoperti come la fascia sinistra di difesa. Rrahmani del Verona è quello che mi piace di meno della squadra di Juric, mi piace un sacco Amrabat e anche Kumbulla. Una volta tanto va chiarito che non si parte per lo scudetto, ma per la partecipazione alla Champions. Si investono dei soldi, si coprono i ruoli e si va avanti. Gattuso è un ottimo allenatore perché ha grinta, è leale e guadagna abbastanza poco come tutti quelli che vogliono far carriera”.