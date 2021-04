Corbo: "Napoli più forte di quel che si è visto, ma devono spiegarmi perché sono state perse certe partite..."

Ultimissime calcio Napoli - Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli è più forte di quel che ha fatto vedere, ma c'è da dire per quale motivo non si è espressa prima sugli standard di adesso. Questa squadra deve spiegarmi perché ha perso la finale di Supercoppa ed il recupero di campionato con la Juventus e perché ha giocato in quella maniera a Verona, con i calciatori in campo che sembravano non esserci con la testa. Il problema è che i calciatori veri devono esprimersi a certi livelli al di là dei momenti, invece alcuni si lasciano andare".