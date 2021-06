Corbo: "Lite ADL-Gattuso, nessuno darà mai una spiegazione: è arrivata una sberla ai tifosi azzurri"

Napoli Calcio - Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Su La Repubblica, è apparsa una lettera che ho letto e riletto e non mi è sembrata banale. Quando il tifoso dice che la squadra doveva chiedere scusa alla città, ho pensato che il tweet a fine partita su Gattuso di De Laurentiis fosse particolare. Si era persa la Champions, 50 mln di introiti. Questo è il Napoli che è andato avanti per mezzo campionato con il presidente e l'allenatore che non si parlavano e nessuno ci ha spiegato perchè. Non è stato detto niente, solo un tweet di fine stagione e di uscita dell'allenatore. I tifosi del Napoli meritavano spiegazioni, neanche la polemica: è arrivata una sberla. Non ci sarà spiegazione, il calcio ha poca memoria".