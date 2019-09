Corbo: "Il Comune è responsabile del ritardo dei lavori. Noi napoletani siamo lenti"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Antonio Corbo, giornalista ed editorialista di Repubblica:

“C’è un ritardo nell’ultimare i lavori degli spogliatoi perché noi napoletani siamo lenti ed inadempienti e il Comune è responsabile. Però, in tutto ciò, non capisco cosa c’entri Ancelotti a cui gli viene attribuito un ruolo non suo. Polemizzare non fa parte di lui, certe cose le deve fare la società. Mi farebbe piacere parlasse della città che lo ospita per questioni sociali e magari per dire Napoli è bellissima, ma serve una ripulita, non per polemizzare. Domani, quando gli spogliatoi saranno consegnati al Calcio Napoli, conosceremo la verità”.