Corbo: "Ha fatto due punti in più a Gattuso ma se sentite Spalletti è stato un capolavoro"

Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica, analizza le parole di Spalletti e l'annata che si è conclusa:

"Come accade ai pugili gonfi di pugni, neanche il Napoli ricorda né sa raccontare quando ha sentito flettersi le gambe, quando ha cominciato a fissare il vuoto, a sudare freddo, a non riconoscersi più al punto di mollare lo scudetto che era il più facile da afferrare, con la resa del terzo posto a 79 punti. In sintesi Spalletti quest'anno ne ha presi 2 più di Gattuso, 12 meno di Sarri nel 2018. Ma se sentite Spalletti è stato un capolavoro. Sarà così, inutile discutere".