Corbo a CN24: "Insigne? Inutile incontrarsi due volte al mese scatenando la stampa, chi ne soffre è Lorenzo. La serenità del Napoli prima di tutto"

Napoli calcio - Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Dualismo Ospina-Meret? Il portiere è il ruolo della solitudine, sono per Meret perchè è un capitale della società. Il Napoli ha tutto l'interesse a valorizzare questo ragazzo che ha una qualità sublime e va sfruttata. Poi si dovrà vedere se la sua esperienza in questi anni hà prodotto una corrente di simpatia e fiducia con il resto della squadra ma questo è un altro aspetto. Avrei puntato sempre sul portiere friulano. Juric è un allenatore sempre insidioso. Da buon allievo di Gasperini, gioca a ritmo alto e uomo su uomo ma il Napoli tecnicamente è superiore. Battere il Torino è un'occasione troppo ghiotta per il Napoli che potrebbe guadagnare punti sulle rivali che hanno tutti scontri diretti. Andare avanti a punteggio pieno può essere un punto favorevole per allungare come accade nelle gare ciclistiche. Insigne? C'è un bene comune che è il Napoli così come la serenità e produttività. E' inutIle incontrarsi due volte al mese con i fari puntati addosso dalla stampa, chi ne soffre è Lorenzo che soffre e riflette. Lo staff di Lorenzo ed il presidente debbano mettere un punto fermo: o formano adesso o ne riparleranno quando la situazione è più calma"