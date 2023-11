Corbo a CN24: "E' urgente riparare la difesa, mi aspetto questo da Mazzarri"

Ultimissime Calcio Napoli - Antonio Corbo è intervenuto a CalcioNapoli24 Live durante CalcioNapoli24 Tv:

"Anche il contropiede è un'arma del Napoli, già dai tempi di Lavezzi. Lui era il maestro perché creava superiorità numerica con un tocco allungando la palla oltre il difensore. Mazzarri è uno che sa di calcio, mi aspetto qualcosa in più nell'aspetto difensivo, perché è il reparto da rettificare nel Napoli e che ha pagato in maniera superiore nelle aspettative con l'assenza di Kim. Il Napoli non paga solo la fuga di Giuntoli e Spalletti, ma anche quella dei successori adeguati. E' urgente riparare la difesa".