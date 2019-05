Nando Coppola: "Sarri alla Juve? Non è un tradimento. Milik ha bisogno di una spalla, Quagliarella tornerebbe di corsa"

Nando Coppola, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Napoli Magazine Live, trasmissione in onda su Napolimagazine.com. Ecco le sue parole.

"Se Sarri andasse alla Juventus non parlerei di tradimenti perché siamo tutti professionisti e per lui sarebbe un’opportunità importantissima. Sono d’accordo con lui quando ribadisce il suo amore per Napoli, i napoletani ed i tifosi azzurri, in fondo, quello che ha fatto nessuno potrà mai cancellarlo. Quando si fanno dichiarazioni eccessive di amore però, si possono creare dei malintesi o scontento tra e con i tifosi, da tifoso azzurro rispetterò qualsiasi decisione di Sarri, lo ricorderò sempre con tantissimo piacere e se dovesse andare alla Juve, spero anche di batterlo. Sempre da tifoso, se devo dare un giudizio su Milik posso soltanto dire che è un giocatore importante, mi piace molto, anche se è un po’ mancato nelle partite decisive e questo mi fa pensare che lì davanti bisognerà fare qualcosa sul mercato. Sicuramente non arriverà il top player, le strategie societarie sono molto chiare in tal senso, ma sicuramente arriverà qualcuno di altissimo livello che potrà fare il salto di qualità in maglia azzurra, come d’altronde è successo finora. Fabio (Quagliarella, ndr), con il quale ho avito la fortuna di giocare, mi ha sempre parlato del suo sogno di indossare la maglia azzurra, riuscendoci anche. Io sono del parere che un giocatore esperto, di grande tecnica e molto attaccato alla maglia, stia sempre bene in qualsiasi spogliatoio, ancora di più Quagliarella in quello napoletano, sarebbe anche un risarcimento per quello che ha subito e sarebbe davvero molto utile dentro e fuori dal campo. Sicuramente se il presidente dovesse dar seguito alle parole, Fabio tornerebbe di corsa a Napoli".