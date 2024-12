Triplice fischio al Monumental: il Botafogo trionfa contro l’Atletico Mineiro e si aggiudica l’edizione 2024 Copa Libertadores. Un momento storico per il club allenato da Artur Jorge. Infatti si tratta del primo successo nella storia della competizione. A firmare il trionfo del Botafogo sono le reti di Luiz Henrique, Alex Telles e Junior Santos. Inutile la rete di Edu Vargas per il momentaneo 2-1. Una partita iniziata in salita per una follia di Gregore, espulso dopo 30 secondi.