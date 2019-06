Convenzione Comune-SSC Napoli, consigliere Simeone a CN24: "Se il club non sana i debiti pregressi non si può procedere alla firma: l'accordo previsto è di 5 anni"

Nino Simeone, consigliere comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Convenzione San Paolo? La forma non è arrivata perchè è stata votata al Consiglio Comunale. Successivamente ci sarà l'agognata firma con il Calcio Napoli. La bozza di convenzione è un accordo 5 anni più altri 5 per un importo da 850mila euro annui. Il primo adempimento per arrivare alla firma è l'accordo sui debiti pregressi tra Comune e Napoli: la legge prevede che nessun privato può redigere un contratto con un ente pubblico se è debitore di quest'ultimo. Non credo ci siano problemi perchè è nell'interesse di tutti. Il Comune, dopo aver ricevuto le somme spettanti, metterà a disposizione del Napoli in modo veloce l'accordo con tutti i punti da rispettare. Il Comune si farà carico della manutenzione straordinaria mentre quella ordinaria toccherà al Napoli"