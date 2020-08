Contini, l'agente annuncia: "Resta a Napoli per mettersi in mostra! E' bravo con i piedi e fra i pali"

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne e Nikita Contini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21:

"Contini? Lui resta a Napoli con la speranza di mettersi in mostra e di dimostrare di essere un giocatore su quale si può fare affidamento. E' portiere moderno, molto forte con i piedi, sembra un play, può dire la sua.

Portiere deve saper parare? Il calcio si è velocizzato, si inizia l'azione da dietro, il portiere deve essere bravo con i piedi, trovarlo non è semplice. Nikita oltre ad essere bravo con i piedi è anche bravo tra i pali.

Scommessa restare come terzo a Napoli? Io non lo vedo come un rischio o scommessa, uno deve essere forte mentalmente e tutti i giocatori devono ambire a fare qualcosa di importante, ci si prova. Noi crediamo tanto nel giocatore ed il giocatore deve credere in se stesso, è giusto che ci provi.

Tutino, Bifulco e Ciciretti? Non ci sono novità, il mercato inizia a settembre, fatemi stare ancora un po' in vacanza.

Trattenere Tutino? Bisognerebbe chiederlo a Gattuso, per quanto riguarda le richieste Gennaro le ha sempre avute, chi lo vorrà dovrà parlare col Napoli. Nulla vieta che quest'anno potrebbe rimanere nel Napoli, ma non sono io a scegliere, dovrà farlo il mister".