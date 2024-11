Conte risponde a Kvaratskhelia! Svelata la sua reazione dopo la sostituzione | VIDEO

Napoli - Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha parlato anche di Kvaratskhelia:

"Khvicha come determinazione e voglia è un continuo crescendo, era deluso perchè ha avuto due chance importanti per segnare ed avrebbe dato più tranquillità nella gestione degli ultimi 10-15 minuti con la Roma. È un ragazzo che ha voglia di crescere, ha solo 23 anni e lo vedo bello sul pezzo, sintonizzato con gli altri compagni, si difende tutti assieme. In campo vedo un calciatore che vuole fare step in avanti, quando lo vedo così io sono tranquillo. Parliamo di un bravo ragazzo che ha capito di poter crescere tanto e lavora per essere un giocatore di livello top".