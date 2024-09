Conte da brividi su Totò Schillaci: il ricordo e un aneddoto in conferenza | VIDEO

Antonio Conte ha ricordato Totò Schillaci nella conferenza stampa prima di Juventus-Napoli:

"Vorrei rivolgere un pensiero alla scomparsa di Totò Schillaci a soli 59 anni, viene a mancare un calciatore, una persona che per noi del sud è stato un emblema durante i Mondiali del 1990, una persona che ce l'aveva fatta ad arrivare in alto, per noi tutti del sud rappresentava un grandissimo esempio. Sono rattristato e dispiaciuto, ho avuto la fortuna di giocare con lui alla Juventus nel 1991 a 21 anni: era già un giocatore affermato, mando un pensiero alla famiglia per la perdita di una ottima persona.

Un aneddoto con Schillaci? Ci sono ricordi che cerchi di custodire gelosamente: appena arrivato a Torino da Lecce, era inevitabile legare con lui, si rese molto disponibile. L'aneddoto è che per me erano tutti dei campioni e gli davo del voi ai compagni di squadra. Io lo vedevo come un idolo, per quanto fosse molto umile e si mise a disposizione".