Conte annuncia in diretta il futuro di Raspadori: "Non sono stupido..." | VIDEO

Napoli - Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha parlato anche delle dichiarazioni di Raspadori sul maggiore minutaggio:

"Per me è un giocatore importante, forte, l'intenzione mia è di rafforzare il Napoli per il presente e per il futuro. Quest'anno facciamo solo il campionato, non ho la possibiltà di avere altri sfoghi in altre competizioni oltre la Coppa Italia in due partite. Diventa difficile dare minuti, ma sta crescendo e ho una idea mia su di lui. Sono contento, vedo un calciatore che, non dimentichiamo, dopo tredici partite e questa classifica non vuol dire che hanno contribuito solo undici giocatori, ma tutto un gruppo che va nella stessa direzione. La cosa deve essere chiara: voglio rinforzare il Napoli, non sarò stupido da lasciar andare via giocatori che ritengo forti. L'ho fatto questa estate e ho avuto ragione, lo farò anche a gennaio: non sarò stupido da indebolirlo".