Conte: "Non possiamo pensare di finire 40 punti dall'Inter e 18 dalla Juve. Sabato gara importanti per noi e loro"

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa della prossima gara contro la Juventus in programma sabato a Torino:

"Ci auguriamo possa essere una sfida che possa contare qualcosa, un valore importante per loro e per noi. Oggi è presto per dirlo, penso si parta su due livelli diversi: rispetto allo scorso anno ci sono 18 punti da recuperare, da parte loro e nostra c'è voglia di rivalsa. Non penso che una squadra come la Juventus si possa accontentare del terzo posto a distanza siderale dall'Inter. Noi non possiamo pensare di finire a 40 punti dall'Inter, a 18 dalla Juventus e a tanti dalle altre che ci hanno preceduto. Partiamo da due livelli differenti, ma speriamo che al ritorno magari si possa parlare avendo più certezze alla mano".