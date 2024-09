Conte: "Non dobbiamo illuderci dopo lo 0-4 di Cagliari. Chi ha tempo non aspetti tempo"

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa del momento che sta vivendo il Napoli:

"Momento di crescita? Come ho detto già prima del Cagliari, penso che un po' per tutte le squadre il fatto che il mercato sia finito tardi c'è una fase di assestamento, tanti giocatori nuovi sono arrivati negli ultimi giorni e serve assestarsi dopo tre partite a mercato aperto. Tutti stiamo lavorando sodo per trovare la giusta quadra, amo dire che chi ha tempo non aspetti tempo, ogni partita vale tre punti e "dietro" al fatto che stiamo cercando tutti di assemblare le squadre, c'è bisogno di vedere ottime prestazioni e fare punti, sono i punti che varranno a fine campionato. Mi aspetto di dare continuità, continuare a crescere sotto tanti punti di vista, non fermarci a ciò che è stato lo 0-4 di Cagliari, non illuderci perchè ogni santa partita è un test per dimostrare di essere sulla retta via".