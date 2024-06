Conte, lo storico vice: "Ha già chiamato Kvara e Di Lorenzo per convincerli a restare a Napoli"

Angelo Alessio, storico vice di Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte:

“Arrivo di Conte cosa può portare l’entusiasmo di una piazza dopo un anno difficile, e l’ambizione di poter ambire a qualcosa di importante. Con Antonio - ha detto l’ex calciatore e vice di Conte al Siena e alla Juventus a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- si può progettare un futuro competitivo. Le conferme di Di Lorenzo e Kvaratskhelia sono i primi punti da affrontare, Antonio vuole tenerli in rosa e conoscendolo credo lui abbia già chiamato personalmente i calciatori per convincerli a rimanere a Napoli. Credo che alla fine entrambi rimarranno, Antonio ha un modo di parlare con i calciatori schietti ed aperto, credo lo farà anche con i calciatori che arriveranno a Napoli. 4-2-4 o 3-5-2? Di base penso che utilizzerà un 3-4-2-1 o un 3-4-3 , da poter modificare durante le partite. Ci vuole un po’ di tempo perché i calciatori assimilino i nuovi principi di gioco, ma credo partirà dalla difesa a 3. Come gestire rapporto con De Laurentiis? Due caratteri forti ma c’è un bene comune che è il bene del Napoli e penso che per questo andranno d’accordo. Antonio credo abbia avuto rassicurazioni sulla scelta di giocatori che dovranno arrivare e che dovranno essere funzionali al suo gioco. Sono certo che il presidente asseconderà Conte, perché quando prendi un allenatore così devi lasciarlo fare con una certa autonomia. Prenderanno le decisioni di concerto e di comune accordo. Sfida allettante per Conte, uomo del sud? Credo che Antonio abbia scelto Napoli anche per questo, è davvero un convinto meridionalista e l’entusiasmo tipico dei tifosi del Napoli sarà stata un’ulteriore motivazione”.