Conte esalta il Napoli: "Campionato incredibile, complimenti a Spalletti, ADL e squadra!"

Ultime calcio Napoli - Antonio Conte ha esaltato la stagione del Napoli nel corso di una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport con Giorgia Cenni:

"Sono spettatore sempre interessato a quello che succede in Italia, guardo tutte le partite quando posso. Noi vogliamo la vittoria domani per andare avanti. Sono competizioni brevi dove conta anche la fortuna. Le squadre italiane? Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario. Faccio i complimenti a Spalletti, ai calciatori e alla proprietà perchè vincere contro il Liverpool non è mai facile, anche la partita contro l'Ajax è stata incredibile.

L'Inter ha dato un grande segnale vincendo contro il Barcellona e ora non sarà facile psicologicamente per i catalani. La Juventus, come noi, viene da un lungo viaggio fatto quest’estate. Deve vincere per giocarsi il tutto per tutto. Al Milan e a Pioli vanno fatti i complimenti perchè hanno fatto e stanno facendo grandi cose. Il Chelsea è forte, non sarà facile stasera. In casa a San Siro il pubblico deve aiutare la squadra".