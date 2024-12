Conte e l'indizio sulla formazione di Lazio-Napoli: "Ecco chi giocherà"

Intervenuto in conferenza stampa per Lazio-Napoli, Antonio Conte ha parlato della possibile formazione.

"Guardiamo gara dopo gara, quella pi√Ļ importante oggi √® quella di gioved√¨. Il buon inizio di questo campionato √® merito di tutta la rosa come a chi √® subentrato, ha giocato poco o niente tenendo il livello di competitivit√† e intensit√† in allenamento. Quando parlo di crescita di questi ragazzi √® perch√© lo penso. Abbiamo bisogno di testare la crescita generale per capire se, in caso di infortuni, siamo ben attrezzati fino alla fine o c'√® bisogno da guardarci. Questo √® troppo importante per noi. Dar√≤ spazio a chi ha meritato di averlo. Sono sicuro che vedr√≤ una grande riposta come fatto contro il Palermo. Tutte le gare vanno giocate. La prima gara, con la formazione titolare, abbiamo vinto ai rigori con il Modena.¬† Abbiamo bisogno di risposte e ponderare bene tutta la situazione".