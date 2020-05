Conte annuncia: "Il peggio è alle spalle ma restano fondamentali mascherine e distanziamento, bisogna fare attenzione..."

Ultime notizie - Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei Ministri, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del suo intervento nell'informativa alla Camera:

"Gli italiani hanno pienamente compreso il rischio e hanno condiviso il grande sforzo collettivo. Le misure sono state ovunque rispettate con disciplina e consapevolezza. Se oggi possiamo constatare che il peggio è alle nostre spalle, e lo affermo con tutta la prudenza, lo dobbiamo ai nostri cittadini. Tutti conosciamo meglio il virus, sappiamo come proteggerci. E mi rivolgo a tutti e soprattutto ai giovani, dei quali è comprensibile l’entusiasmo per la ritrovata libertà di movimento: in questa fase rimane fondamentale l’uso delle mascherine e il distanziamento, non è ancora il tempo dei party e delle movida. Bisogna fare attenzione, anche per non esporre al contagio i propri cari".