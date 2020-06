Conte: "Nel doppio confronto avremmo meritato di più, abbiamo dominato. Ospina il migliore in campo, difficile giocare contro una squadra così chiusa"

Notizie Napoli calcio. Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Raisport nel post partita di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia:

"Nelle due partite avremmo meritato molto di più, stasera ho pochissimo da rimproverare ai ragazzi. Abbiamo creato tanto, forse potevamo essere più aggressivi sotto porta dove ho visto grandissime parate di Ospina. Il gol subito è stata una leggerezza che potevamo evitare, ma sono soddisfatto per quanto fatto vedere contro una signora squadra come il Napoli. Resta l'amaro in bocca dopo aver condotto in lungo e in largo".

Il Napoli ha giocato una partita chiusa, difendendo e cercando di ripartire. Nonostante questo abbiamo creato tantissimo, sono contento di quanto ha dimostrato Eriksen. Non era semplice visto l'atteggiamento del Napoli, ma pur dominando non è bastato".

Sul gol subito: "Dopo l'angolo si sviluppa l'azione e perdiamo le posizioni. Abbiamo commesso diverse leggerezze in quel frangente e le abbiamo pagate. Peccato perchè avremmo meritato la qualificazione".