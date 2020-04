CONI, Roncelli: "La Regione Campania ha stanziato 604 mln di euro, ho scritto una lettera a De Luca chiedendogli di considerare lo sport" [VIDEO]

Sergio Roncelli, presidente del CONI Campania, ha rilasciato ieri sera un’intervista a Super Sport 21, in diretta su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ho preso spunto dal piano anti crisi che ha fatto la Regione Campania dove ha previsto uno stanziamento di 604 mln di euro a favori di tanti comparti ed ho subito notato che non c’era alcun riferimento al mondo dello sport che rappresenta un indotto importantissimo, sia dal punto di vista etico e morale, sia per l’indotto economico e per il richiamo al turismo sportivo e le attività relative alla vendita di articoli sportivi. Ho fatto una lettera al governatore chiedendogli di tener presente anche le esigenze del mondo sportivo, mi sono fatto forza del fatto che con la Regione l’anno scorso c’è stata una grossa sinergia nell’attuazione delle Universiadi. Erano osteggiate da tutti, ci credevamo solo in Campania e grazie alla collaborazione tra Regione, Comune di Napoli e CONI è stato possibile organizzare un evento di quel rilievo. Ieri mattina ho avuto la risposta diretta da parte del governatore De Luca che ha chiaramente detto che è giusto pensare ad un capitolo aggiuntivo al reparto sport e ci ha chiesto, come CONI, di valutare di prevedere un piano di proposte da sottoporgli per avere una più efficace realizzazione delle iniziative. Tutto questo è successo in tre giorni, lunedì è uscito il piano economico di sostegno. Domenica ho mandato la lettera e lunedì ho avuto la risposta. Abbiamo già delle proposte che sono partite a livello nazionale. La nostra idea in Regione è di sostenere le associazioni sportive. Bisogna considerare che i datori di lavoro dei tecnici e dei professionisti sono le società sportive e se non si aiutano queste ultime perde il lavoro tanta gente. Sono le prime figure che vanno tutelate affinchè non crolli tutto il movimento sportivo dilettantistico. Malagò sta operando ed ha raccolto da tutti i presidenti CONI regionali tutte le richieste ed è stato fatto un documento dettagliato che prevede degli interventi specifici. Confidiamo molto nell’intervento del presidente Malagò col Ministro Spadafora. E’ stato chiesto soprattutto di estendere dei contributi straordinari alle associazioni sportive”.