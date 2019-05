Napoli-Inter, conferenza Spalletti: "Allegri? Penso solo ad Ancelotti, è un maestro! Domani vogliamo vincere al San Paolo"

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI - Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter, gara valida per la 37° giornata di Serie A. Ecco le sue parole dalla sala stampa di Appiano Gentile:

Spalletti: "Ci mancano 2 partite, vogliamo disputarle al meglio per provare a centrare il nostro obiettivo. Non siamo riusciti a fare tante vittorie ultimamente, ma tentiamo di vincere al San Paolo sicuramente. Non sarà la partita della vita, come quella contro la Lazio dell'anno scorso. Sappiamo che sarà una gara importantissima".

Spalletti: "Ruolo dell'allenatore è difficile, soprattutto se decidi di farlo in un certo modo. Allegri? A me interessa di un solo allenatore al momento, ovvero Ancelotti. E' un maestro del nostro mestiere, una persona che stimo sotto tutti gli aspetti. Uno dei più grandi e bravi tecnici della storia de nostro calcio".

Spalletti: "Icardi? Do sempre valore alle cose che si dicono. Icardi è un buon ragazzo e un grande calciatore, se lui dice che resterà allora c'è da prendere in considerazione ciò che dice. La mia valutazione va in quella direzione lì".

Spalletti: "Lautaro? Mi aspettavo la sua convocazione in Coppa America con l'Argentina. Ogni volta che ho sentito parlare di questo calciatore qui i discorsi sono semrpe gli stessi. Giocare nell'Inter dà forza e conoscenza a tutti".

Spalletti: "10 punti di distacco dal Napoli? Non so se si poteva fare meglio, non voglio portare degli esempi. Ci siamo impegnati molto e abbiamo fatto le cose in maniera seria".

Spalletti: "Allegri? Lo ripeto, mi interessa solo di Ancelotti".

Spalletti: "Se ho parlato con Icardi del disorso della fascia di capitano? Diventa difficile, tornare su quel discorso lì significherebbe tornare su delle questioni passate. Il giocatore si sta allenando in maniera corretta ed è dentro le questioni della squadra".