Gattuso in conferenza: "Il Milan non è stato superiore, abbiamo fatto tutto noi! Ci manca il veleno, dobbiamo crescere a livello mentale. Bakayoko? Errore mio, dovevo cambiarlo"

Notizie Napoli calcio. Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro il Milan. Segui la diretta su CalcioNapoli24.it.

Di seguito le parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa dopo Napoli-Milan:

"Il Milan non è stato superiore, abbiamo fatto tutto noi: abbiamo costruito e ci siamo fatti male da soli, i rossoneri non sono stati superiori. Anche sul 2-0 la squadra ha costruito tanto. Rifarei le stesse scelte? Abbiamo sofferto solo nei primi 10 minuti, Politano e Lozano hanno fatto molto bene. Non cambierei nulla perchè la partita l'abbiamo fatta, però abbiamo commesso diversi errori che hanno favorito il Milan".

Sull'assenza di Osimhen: "Victor ci fa giocare in maniera diversa, con lui puoi giocare in verticale ed oggi ci è mancato questo. Nonostante ciò la squadra ha creato e siamo stati ingenui. Questo risultato ci deve far riflettere, dobbiamo crescere ancora a livello mentale. Bisogna giocare sempre con il coltello tra i denti, senza la ricerca di alibi o accusare i compagni. Questa è una mia responsabilità".

Risultati sotto le aspettative?: "Se guardiamo la classifica direi di no. Avrei preferito che il Milan ci avesse preso a pallonate, invece ci manca il veleno perchè le occasioni le creiamo ma non sempre le sfruttiamo. Questa serva è venuta a mancare la voglia di soffrire. In tante gare l'abbiamo avuta, ma quando manca questa componente diventiamo deboli ed è una cosa che non mi piace per niente".

Su Ibrahimovic: "Forse è più forte adesso che quando era più giovane (ride, ndr). Non l'ho incontrato perchè quando perdo mi brucia, magari lo chiamerò".

Su Bakayoko: "La sua ingenuità è colpa mia, dovevo cambiarlo e non l'ho fatto. Stavo pensando al cambio ma ho tardato, quindi colpa mia. Per il resto complimenti al Milan, adesso bisogna guardare avanti e fare meglio".