Benevento, D'Angelo in conferenza: "Abbiamo subìto poco, nel primo tempo Montipò mai impegnato! Peccato l'errore sul primo gol, ecco cosa ci è mancato stasera..."

Ultime notizie calcio Napoli. Maurizio D'Angelo, allenatore in seconda del Benevento (Inzaghi è squalificato), è intervenuto in conferenza stampa al termine di Napoli-Benevento:

"Non sono queste le partite da vincere, sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. A mio modo di vedere abbiamo fatto una buona gara difensiva, nel primo tempo Montipò non ha fatto praticamente nessuna parata. Anche sul primo gol subito abbiamo sbagliato un movimento non mettendo in fuorigioco Mertens.

Venire a Napoli e non subire tutti questi tiri ti deve dare convinzione, soprattutto a livello difensivo. Nella ripresa abbiamo cercato di mettere in moto quei giocatori che davanti devono accendere la luce, nel secondo tempo questo ci è riuscito meglio"

Troppo prudenti? La nostra partita era stata preparata nel trovare i nostri giocatori di maggior qualità tra le linee, e questo non lo abbiamo fatto bene. Credo che l'unica pecca sia questa, perchè a livello difensivo non abbiamo fatto male".

Sul periodo del Benevento: "Sicuramente manca la vittoria ultimamente, ma abbiamo fatto anche diversi ottimi pareggi. Sarà dura e ci sarà da soffrire, noi dovremo lottare fino all'ultima giornata per raggiungere il nostro obiettivo. Conosciamo la qualità delle squadre che ci sono dietro, questo testimonia l'ottima stagione che sta facendo il Benevento. Ora però non dobbiamo fermarci, bisogna continuare a fare punti il prima possibile":