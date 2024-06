Conferenza Conte, De Giovanni: "Mai visto una cosa del genere"

Napoli - Maurizio De Giovanni fa un commento su quella he è stata la conferenza di Antonio Conte da nuovo allenatore del Napoli: “La conferenza stampa di Antonio Conte? Mai visto nulla del genere. Una conferenza stampa di altissimo livello, mi è piaciuta tantissimo. Io credo che nella giornata di ieri sia nato il nuovo Napoli. E lasciatemi anche sognare un po'. Sono contento che un uomo del Sud come Antonio Conte prenda il timone di una squadra come quella partenopea in un momento in cui il Meridione non gode di tutta questa attenzione. Abbracciamoci, ma soprattutto crediamoci: sono convinto che quest'anno ci divertiremo. Non vedo l'ora di vedere la prima partita del Napoli con Conte in panchina".