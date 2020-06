Condò svela: "Sarri stravedeva per Maksimovic, al Napoli pensava potesse sostituire Koulibaly!"

Notizie Napoli calcio. Paolo Condò è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di Napoli-Spal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"C'era una grandissima fiducia in Maksimovic, Sarri era convinto che il serbo avrebbe potuto sostituire nel migliore dei modi anche l'eventuale partenza di Koulibaly. Ricordo che in quel periodo andai nel ritiro azzurro e l'allora ex tecnico partenopeo mi parlò benissimo di Maksimovic. Ci ha messo un po' di tempo ma adesso sta dimostrando il proprio valore".