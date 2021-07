Condò racconta: "11 anni fa ero a Foggia, conservo gli appunti: Insigne era un predestinato! Vi racconto"

Ultimissime calcio Napoli - Paolo Condò, giornalista, ha raccontato un aneddoto riguardo Lorenzo Insigne, a Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il focus dopo Belgio-Italia è su Lorenzo Insigne, perché 11 anni fa, sono andato a controllare, venni mandato all'epoca dalla Gazzetta a Foggia a raccontare il ritorno di Zeman a Foggia, in Serie C. Ne conservo ancora gli appunti che presi, c'era sto ragazzetto nel 4-3-3 di Zeman e si chiamava Lorenzo Insigne. Dissi: 'Madonna, in Serie C un giocatore del genere è un vero lusso'. Ricordo che Zeman lo riprendeva molto, come fanno i bravi insegnanti. Passato tanto tempo, quest'anno abbiamo appena celebrato il terzo ritorno a Foggia di Zeman. E quel ragazzetto che avevo visto, è diventato un protagonista assoluto dell'Europeo e della storia del Napoli".