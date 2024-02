Condò: "Osimhen ha regalato tre settimane a Calzona, 48 ore non potevano bastare per ricreare determinati meccanismi"

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante Champions League Show, è intervenuto il giornalista Paolo Condò, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Osimhen ha regalato tre settimane a Calzona, 48 ore non potevano bastare per ricreare determinati meccanismi: tre settimane invece sono un tempo congruo per lavorarci su e restituire al Napoli la bella faccia vista negli ultimi venti minuti. Ci sono meccanismi di gioco ancora arrugginiti. Lo stesso Osimhen ha fatto un bel gol, ha pagato il debito solo all’ultima cedola prima del cambio subito”