Condò: "Il Napoli può fare 12 punti nelle prossime 4 gare di campionato. Champions? Battere il Liverpool significherebbe una prenotazione sul primo posto"

Ultimissime calcio Napoli - Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Dal punto di vista tattico Ancelotti ha subito l'influenza di Sacchi con il quale diventa anche assistente in Nazionale. Con il passare del tempo però si è avvicinato più a Liedholm per la gestione dei grandi campioni e del rapporto umano che ha con la squadra. Le prime due giornate di campionato li definisco adrenalinici, sono una sorta di anomalia che si è già vissuta in Juve-Napoli. Agli azzurri è andata male che hanno perso in maniera rocambolesca, ma nella prima ora non c'è stata storia. Il napoli ha alle spalle quella che considero le due trasferte più insidiose del torneo. Dopo la sosta vedremo se la Juve farà punti a Firenze e capiremo se la squadra vista dopo il 3-0 di sabato è solo un caso o c'è qualcosa di più profondo. Il Napoli penso debba fare 12 punti nelle prossime 4 gare, sono gare alla sua portata. Mi eccita molto l'esordio casalingo in Champions contro il Liverpool: l'anno scorso furono spettacolari per conduzione della partita e non solo. I reds stanno molto bene, ma se gli azzurri riuscissero a batterli si metterebbe una sorta di prenotazione sul primo posto"