Condò: "Il Napoli non lotterà per lo scudetto: davanti a sè ha Juventus, Inter ed Atalanta"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Paolo Condò, giornalista Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Prima dell’inizio del campionato sono sempre molto ottimista e vedo sempre il bicchiere mezzo pieno per ogni squadra. Vedo le ambizioni di una squadra e quindi il punto più alto del range. Ci sono tre formazioni che lotteranno per lo scudetto che saranno Juventus, Inter ed Atalanta. Per una questione di corretta grammatica calcistica, una squadra che ha fatto così bene negli ultimi anni e pur essendo una provinciale non smobilita la squadra, ha il diritto di poter sognare in grande. Dietro a queste tre squadre ce ne sono altre che sono Napoli, Lazio e Milan. Voglio capire cosa farà la Roma sul mercato che è ancora lungo. Per il Napoli dipenderà molto dal futuro di Koulibaly”.