Condò: "Il mio pronostico su Barcellona-Napoli, vi dico il risultato esatto"

Notizie Calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo Condò, Sky Sport: “Sarri si è trovato a gestire una rosa che non si adatta al suo gioco così ben espresso al Napoli e un po' meno a Londra, ma pur sempre meglio di Torino. Non ha avuto la forza di porre alcune condizioni, nel momento in cui gli è stato chiesto di diventare allenatore della Juventus. Ha accettato tutto, a prescindere, ma a mente fredda avrebbe dovuto porre le condizioni per il suo tipo di calcio. È un progetto che stava su con gli spilli che è venuto giù all'impatto con una squadra modesta come il Lione. Guardiola è un allenatore di riferimento per Sarri e quando quest'ultimo ricevette la proposta di andare ad allenare il Barcellona, lui disse di sì, ma bisognava vendere Ronaldinho ed Eto'o che nel 2008 era una bestemmia pensare di potersene privare. Barcellona-Napoli? Vedo un Napoli che si qualifica pareggiando 2-2 perché concedono sempre qualcosa".