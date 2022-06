Concerti al Maradona: Vasco Rossi e Ultimo, manto erboso dello stadio con danni notevoli

Napoli - Ultime notizie dal Comune di Napoli che rivela la situazione del manto erboso dello stadio Diego Armando Maradona dopo il concerto di Vasco Rossi a Napoli. Presto ci sarà anche quello di Ultimo e non c'è una situazione piacevole in vista della prossima stagione. Come riportato da AreaNapoli, questa è la lettera del Consigliere Gaetano Simeone scritta al Sindaco di Napoli e all'Assessore allo Sport: "Come è noto sono stati oltre 45 mila gli spettatori accorsi da tutta la Campania e anche da altre regioni, il giorno 7 giugno 2022, per assistere al concertone del cantautore Vasco Rossi che si è tenuto presso lo Stadio Maradona.

Lo scrivente, nell'esprimere il proprio convincimento che un tale un evento speciale ha rappresentato un’opportunità di rilievo per la città, nonché un un’esperienza di piacere, sociale e culturale di elevata importanza per i cittadini napoletani, non può esimersi dal rappresentare, ai destinatari in indirizzo, i notevoli danni che molto probabilmente gli spettatori del mega show hanno arrecato al manto erboso del suddetto Stadio.

Si chiede, pertanto, di comunicare a chi faranno carico le spese necessarie per realizzare gli interventi necessari alla sistemazione delle zone indebolite e rovinate del manto erboso, nonché quelle per la realizzazione dei lavori diretti a dare nuovamente colore e vigore al prato dello Stadio Maradona. In attesa di riscontro in merito, si porgono cordiali saluti. Il Presidente Gaetano Simeone".