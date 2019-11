Comune, Simeone a CN24: "320 biglietti alle scolaresche, tutto in stand-by per problemi burocratici. Lavori? Ora spetta al Calcio Napoli"

Nino Simeone, consigliere comunale del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Nella convenzione firmata qualche mese fa dal Calcio Napoli e dal Comune di Napoli si coordinano le attività dello Stadio San Paolo, tra queste attività c'era un emendamento che definiva l'emissione di 320 bligetti per le scolaresche napoletane e per le associazioni associazioni che si occupano di disagi minorili per invitare i ragazzi a vedere le partite del Napoli. Il Napoli ne ha preso atto, da quando si è firmata la convenzione non è stato fatto ancora per problemi burocratici ma speriamo possa succedere alla prossima partita. Speriamo di realizzare il sogno di ogni bambino napoletano. Spero possano aggiungersi anche altri biglietti se il Calcio Napoli lo ritiene opportuno. Questi ragazzi vedranno la partita in tribuna".

"Altri lavori? Adesso è tutto nelle mani della società Calcio Napoli che ha preso l'impegno di sistemare alcune aree dello stadio".