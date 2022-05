Comune Napoli, consigliere Simeone: "Servono 120 milioni per un nuovo stadio Maradona. Faremo manutenzione ordinaria, ma niente altri fondi" | ESCLUSIVA

Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Al Maradona sono previsti lavori di ordinaria amministrazione, ci sono alcune cose da sistemare nello stadio. Non va commesso l'errore degli scorsi anni anche perchè sono stati investite grandi risorse per il restyling. La gestione manutentiva è alla portata del Comune in termini di copertura economica, la SSC Napoli deve solo elargire un fitto per l'utilizzo della struttura. Per rifare uno stadio nuovo come lo ha in mente De Laurentiis servono ben altre risorse, interloquendo con Zavanella servono 110-120 milioni. Se qualcuno pensa che con i fondi PNRR o Patto per Napoli li investiamo per lo stadio è fuori strada. Sono 20 anni che sento parlare di questo, la domanda è: dove lo fanno e chi paga?"