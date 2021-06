Comune Napoli, Borriello a CN24: "Inaugurazione stadio Maradona? L'intenzione è farla prima di settembre, previste altre migliorie all'impianto"

Napoli - Ciro Borriello, Assessore allo Sport del comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Faremo ulteriori opere di manutenzione al "Maradona" con il residuo dei fondi delle Universiadi. Quando finirà lo stato d'emergenza penso potrebbe esserci il via libera anche per vedere tifosi allo stadio. Inaugurazione del Maradona? Siamo in attesa di capire cosa prevede il protocollo per individuare una data. L'intenzione è quella di farla noi come amministrazione prima che scatti il semestre bianco per le elezioni ovvero settembre. Speriamo di farla entro luglio"