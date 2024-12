Comune, il consigliere Musto: "Inaccettabile quanto accaduto a Torino! La SSC Napoli tuteli i tifosi"

"Quanto accaduto a Torino, in occasione della partita di calcio tra Torino e Napoli è inaccettabile. Non si possono penalizzare famiglie, donne e bambini". Lo dice, in una nota, Luigi Musto, presidente Commissione Politiche Giovanili del Comune di Napoli, riferendo di "numerosi problemi per l'accesso allo stadio ai sostenitori azzurri". "In questi casi - ha aggiunto Musto - non si può avere un pensiero predeterminato verso una tifoseria, lo Stato deve tutelare chi si comporta bene e ha il diritto di assistere alla partita, avendo acquistato regolare biglietto. La società del Calcio Napoli dovrebbe tutelare i tifosi in trasferta".