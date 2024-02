Comune di Napoli, Simeone a CN24: "Ricorso De Laurentiis? Situazione paradossale! Parliamo di poche migliaia di euro per pagare la Polizia Municipale"

Nino Simeone, Consigliere del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ricorso ADL sul pagamento dei vigili urbani? Siamo alle solite oppure siamo alle comiche, basta soltanto scegliere il titolo. De Laurentiis che fa causa al Comune lascia basito. Tutte le altre squadre di calcio riconoscono ai corpi di Polizia Municipale le attività di straordinario. A me viene da ridere quando leggo che la SSC Napoli fa causa al Comune per il pagamento dei vigili urbani. Come dicono ad Oxford fanno la carne sopra ed i maccheroni sotto, non si capisce più niente. Mi mancano davvero le parole, meglio che non le dico altrimenti mi becco anche una querela. Si potrebbe scrivere davvero un film come piace a De Laurentiis sul rapporto tra società sportiva e Comune.

Sono quasi stufo di tutto questo, non c'è nulla di personale da parte mia verso il Napoli. De Laurentiis che chiama il sindaco con il nome Gaetano, poteva definire o chiarire la cosa direttamente con lui anziché inviarci il papiello del ricorso. Il Comune di Napoli deve fare rispettare le leggi e fare gl interessi dei cittadini. Credetemi non stiamo chiedendo nulla in più al Napoli su questo tema. Siamo di fronte ad uan situazione paradossale. Rispetto la volontà del Napoli di fare ricorso, ma stiamo parlando di una goccia in un mare nostrum di soldi che girano intorno ad un evento sportivo. Paghiamo noi il trasporto pubblico quando gioca il Napoli a Fuorigrotta. Poi si può dire che non funziona, ma è un'altra cosa. Se su questo tema De Laurentiis presenta ricorso al Tar, figuriamoci cosa accadrà quando si parlerà di stadio. Siamo in attesa sempre della presentazione di un progetto da parte sua. Non è arrivato nulla finora, è tutto aleatorio. E' una vicenda, quella del ricorso, lascia a bocca aperta. Parliamo di poche migliaia di euro alla Polizia Municipale che fa un lavoro extra fuori il Maradona".