Comune di Napoli, l'ex Assessore allo Sport Borriello a CN24: "Spero che la sinergia Manfredi-ADL possa portare buoni risultati. Abbiamo lasciato gli impianti in buono stato"

Ciro Borriello, ex Assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Abbiamo sfruttato totalmente i fondi per le Universiadi, questo ci ha permesso di fare un buon lavoro con varie opere di restyling di tutti gli impianti sportivi della nostra città. Il Sindaco sceglierà in piena autonomia il nuovo assessore che non sarò certamente io, ogni cosa ha il suo tempo. Metterò a disposizione la mia conoscenza e l'operato finora a chi prenderà il mio posto. Con l'ultima delibera abbiamo deciso di aumentare altri lavori al Maradona per aumentare la sicurezza con telecamere. Manfredi ha delle idee che vuole portare avanti, so che si è sentito con De Laurentiis. Spero questa sinergia possa portare buoni risultati"