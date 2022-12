Comune di Napoli, l'ass. Simeone: "Lavori al Maradona? Ecco l'elenco completo. Stanziati fondi per le aree disabili"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il presidente della commissione Infrastrutture del Comune di Napoli Nino Simeone, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Gli interventi dello stadio Maradona? Già erano previsti per le Universiadi, sistemazione delle gradinate, dettagli all’interno degli spogliatoi.

Ho letto tante cose sui giornali, ma noi non ne sapevamo nulla: non sapevo che De Luca fungesse da Babbo Natale e desse mezzo milione di euro, la Regione darà all’Arus i fondi che mancavano per completare questa interventi, va bene ma almeno ce lo facessero sapere. Qualche giornale parlava di sistemazione delle aree per i disabili, ma non è vero: sono fondi che abbiamo già stanziato noi come Comune. Finalmente lo stadio Maradona è riuscito ad emergere dall’oblio, erano tantissimi anni da quando l’Italia non veniva a giocare a Napoli.

Altri interventi in programma per lo stadio Maradona? Siamo in attesa di una dichiarazione di intenti sui 50 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione per l’Arechi di Salerno, tra questi 15 milioni destinati alla copertura del Maradona: in quelle condizioni non è giusto lasciarla tale”