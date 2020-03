Comune di Napoli, l'Ass. Borriello a CN24: "Abbiamo sanificato il San Paolo e gli altri impianti! Decisione sui grandi eventi sportivi? Noi ci adeguiamo"

Ultimissime calcio Napoli - Ciro Borriello, Assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

"Napoli-Inter riviata? Dobbiamo attenerci a quanto stanno predisponendo gli organismi che hanno potere decisionale. C'è rischio contagio maggiore quando persone sono a stesso contatto e quando c'è contatto fisico. Dobbiamo capire che ci saranno delle decisioni nelle prossime ore. Il tema è di difficile risoluzione, c'è una crisi importante. Napoli sta rispondendo bene alla crisi nazionale ma c'è preccupazione. Stanno saltando molte manifestazioni, anche le conferenze stampa al Comune salteranno. Non vedo una pandemia, vedo un'influenza che ha grande capacità di contagio ma che ha una mortalità bassa. Bisogna fare attenzione. Il basket? Noi come Comune abbiamo sanificato San Paolo, Scandone e Palabarbuto. Ora le decisioni competono al Prefetto che segue le indicazioni della Protezione Civile. Noi come Comune facciamo tutto quello che loro ci ordinano, se ne stanno occupando loro. Per le grandi manifestazioni sportive decidono a Roma, noi non possiamo far altro che recepire le loro decisioni".