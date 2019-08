Comune di Napoli, il consigliere Simeone a CN24: "Stadium chiuso ai campani? Se ci fosse Gianni Agnelli li prenderebbe a calci nel sedere! Vorrei proprio vedere la faccia di Sarri..."

Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione in onda sul Canale di CalcioNapoli24 Tv (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto dichiarato:

"Vendita vietata dei tagliandi di Juventus-Napoli ai nati in Campania? Il fatto che la Juentus non parli probabilmente è bene, visto che mettono in piedi tutte scemenze. Ho avuto l'onore di ascoltare in vita Gianni Agnelli. Se fosse vivo oggi prenderebbe tutti a calci nel sedere. Lui non l'avrebbe mai consentito, amava Napoli ed i napoletani. Ognuno si assume le proprie responsabilità. Ho scritto a Mattarella di intervenire per garantire i diritti dei cittadini campani. Si sono utilizzate parole sbagliate nel momento sbagliate: dovranno dare conto del perchè è stato scritto quello che abbiamo letto. La Questura ha smentito di essere coinvolto. A me interessa dei cittadini, loro scivolati su una buccia di banana. Lascia perplesso il silenzio ma probabilmente si sono accorti di averla fatta davvero grossa. Mi domando se Cannavaro e Ferrara, che sono napoletani, andranno a vedere la parita nonostante il blocco. Idem vale per Sarri e Martusciello, lo stesso Prefetto di Torino probabilmente non andrà a vedere la partita. Adesso dovranno mostrare lo stile Juventus, spero lo facciano in fretta. Questa Lega Calcio è una vergogna, visto che non prende provvedimenti. Voglio proprio vedere la faccia di Sarri.

Stadio San Paolo? Da noi sono tutti ben accetti: bianconeri, nerazzurri, rossoneri etc... I napoletani sono accoglienti, così come lo sono anche tanti tifosi della Juventus".