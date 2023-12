Comune di Napoli, d’Angelo: "De Laurentiis mai si sarebbe degnato di fare un'offerta economica per l'acquisto del Maradona"

Ultime notizie Napoli - La seduta del Consiglio comunale, presieduta da Vincenza Amato, si è aperta oggi in via Verdi con la partecipazione di 24 consiglieri comunali.

La discussione si è concentrata su questioni urgenti, come previsto dall'art. 37 del Regolamento.

Sergio d’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la città) ha definito balorda la dichiarazione del presidente del Napoli, sottolineando che lo stadio Maradona non è in vendita e rappresenta un patrimonio dei napoletani:

"Stiamo parlando di uno scivolone balordo a cui non vorrei rispondere con veemenza e rabbia espressi dal presidente del Napoli. Ciò che è accaduto è grave ma va posto nella dimensione giusta, per non rispondere con le stesse invettive nei confronti delle istituzioni. L'esigenza di intervenire deriva dal fatto che non ho alcuna passione per lanciare sfide al presidente De Laurentiis, la discussione proficua è legata al fatto che il Napoli mai si sarebbe degnato di avanzare una offerta economica per l'acquisto dello stadio. Il Maradona non è in vendita, è lo stadio dei napoletani e della città, utilizzato in larga parte dalla società Calcio Napoli ma non solo, ci sono associazioni e polisportive che lì hanno la possibilità di far utilizzare palestre e piste a migliaia di giovani della città. Pazienza, non avremo lo stadio più bello del mondo in un anno come De Laurentiis avrebbe potuto regalare a se stesso piuttosto che alla città di Napoli, perchè avremmo dovuto rinunciare a tante prerogative. È certo che non si possano avere atteggiamenti sfidanti che possano portare alla vendita dello stadio Maradona, non vorrei fosse alimentata l'idea che essere arrabbiati con De Laurentiis significhi essere arrabbiati con il Napoli e con la città. Così da alimentare altri strumentalizzazioni e frasi balorde e sconsiderate"