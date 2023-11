Comune di Napoli, Cecere: "De Laurentiis? Delirio di onnipotenza, la convenzione un regalo! Provoca forse per la cittadinanza a Spalletti..."

Ultime notizie Napoli - La seduta del Consiglio comunale, presieduta da Vincenza Amato, si è aperta oggi in via Verdi con la partecipazione di 24 consiglieri comunali.

La discussione si è concentrata su questioni urgenti, come previsto dall'art. 37 del Regolamento.

Claudio Cecere (M5S) è tornato sulla questione delle dichiarazioni del presidente della SSC Napoli, definendole provocatorie:

"Questa persona ha un delirio di onnipotenza unico e raro, dopo lo scudetto ancora di più. Nella delibera fatta da De Magistris sulla concessione valutata 800mila euro, io non la votai e fui felice di non averlo fatto. Sono un regalo ricevuto da De Laurentiis, se pensiamo che in casa si giocano partite con incasso medio di qualche milione. 800mila euro sono un regalo, una provocazione: se dovessi fittare una casa a 800mila lire e guadagno 60mila euro, fitterei sempre e non acquisterei mai. È una provocazione, forse perchè diamo la cittadinanza a Spalletti e preferiamo Spalletti a lui. Mettere contro i consiglieri dicendo che non amano la città di Napoli, ma che ne sai se qualche pazzo ci becca e ci fa passare qualche guaio. De Laurentiis pesasse le parole, il sindaco ha ricevuto un attacco ignobile"